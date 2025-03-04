Розкрадання коштів під час створення системи «ДЗВІН». Ексначальнику Військ зв’язку ЗСУ обрали запобіжний захід

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Ексначальнику Військ звʼязку ЗСУ, який фігурує у справі про розкрадання коштів під час створення системи «ДЗВІН», обрали запобіжний захід — застава в розмірі 2 мільйони гривень.

Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура.

На колишнього посадовця наклали процесуальні обовʼязки: він повинен носити електронний браслет і прибувати до детектива, прокурора, суду за першим викликом. Фігурант без дозволу не може виїжджати за межі Київської області та спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними справи.

Він також має здати на зберігання відповідним органам свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд і вʼїзд в Україну. Фігурант зобовʼязаний повідомляти слідчого, прокурора і суд про зміну місця проживання та роботи.

Про яку справу мова

19 лютого правоохоронці викрили корупційну схему на 246 мільйонів гривень при розробці системи «ДЗВІН».

Фігуранти — ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, ексначальник Військ зв’язку, ексначальник Управління розвитку автоматизації Генштабу і директор приватної компанії.

Слідство зʼясувало, що у 2016 році Міноборони уклало контракт на розробку системи «ДЗВІН» з компанією без потрібного досвіду. За 4 роки техзавдання змінювали 13 разів, витрати зросли на 300 мільйонів гривень. Додаткові 115 мільйонів гривень витратили через необґрунтоване зростання кількості дослідних зразків.

НАБУ і САП виявили, що «ДЗВІН» не відповідав техзавданню, був несумісним з протоколами НАТО і не інтегрувався з іншими військовими системами.

Після початку розслідування причетні намагалися приховати документи та пришвидшили модернізацію. «ДЗВІН» прийняли на озброєння у 2022 році, а у 2024-му планували виділити на нього нове фінансування. НАБУ підозрює, що корупція могла продовжитися.