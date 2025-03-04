На дослідження пошкодженого укриття Чорнобильської АЕС виділять €400 тисяч

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З бюджету Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобилю виділять €400 тисяч на дослідження пошкодженого укриття Чорнобильської атомної електростанції.

Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

Дослідження пошкоджень — це перший крок до відновлення роботи Арки НБК у штатному режимі після російської атаки дроном 14 лютого.

Гроші підуть на експертну оцінку наслідків влучання безпілотника в захисну оболонку Арки.

«Відновлення функціонування конфайнменту — це величезний виклик. Є ймовірність, що усунення наслідків російської агресії потребуватиме більше коштів, аніж сьогодні є на Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобилю», — зауважила Гринчук.

Удар по укриттю ЧАЕС

У ніч проти 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття на Чорнобильській атомній електростанції — там спалахнула пожежа.

Від атаки РФ постраждала велика територія. Російський дрон 14 лютого пробив отвір у даху Нового безпечного конфайнменту — це велике аркоподібне укриття накриває старий саркофаг четвертого енергоблока ЧАЕС і стримує поширення радіації назовні.

Представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували, що постраждали й зовнішня, і внутрішня оболонка арки — утворилася шестиметрова діра. Також пошкоджене деяке інше обладнання та електричні кабелі. Після обстеження ЧАЕС МАГАТЕ підтвердило, що рівень радіації в нормі.