WSJ: США припинили фінансування нових поставок зброї для України

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Адміністрація президента США Дональда Трампа припинила фінансування нових поставок зброї Україні й думає над тим, щоб заморозити поставки зброї зі складів.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела серед чинних і колишніх американських посадовців.

Фінансування нових поставок зброї припинили після заморозки іноземної допомоги ще кілька тижнів тому. Але крок у бік зупинки поставок зброї зі складів стався за кілька днів після суперечки Трампа й Зеленського в Білому домі.

Наприкінці січня 2025 року адміністрація Трампа наказала припинити будь-яку іноземну допомогу, зокрема військову, за винятком Ізраїлю та Єгипту.

Державний секретар США Марко Рубіо в останні тижні підписав рішення, яке мало б звільнити Україну від цієї заборони. Але високопосадовець Держдепартаменту Пітер Марокко не надіслав необхідний лист до Пентагону, щоб дозволити передавати допомогу Києву.

Затримання відправки листа фактично призвело до того, що припинилося укладення нових угод з постачання зброї для України з використанням Програми фінансування іноземних військових операцій США. Цією системою управляє Держдепартамент, вона дозволяє закуповувати зброю для деяких країн.

Україна може отримати зброю від США кількома способами, зокрема через програму Foreign Military Financing — вона надає кредити та гранти країнам на купівлю зброї в американських оборонних компаніях. А ще — через Ініціативу з надання допомоги Україні у сфері безпеки, яка дозволяє Пентагону купувати зброю для Києва, але наразі на це коштів немає. Однак ключовим інструментом поставок озброєнь залишається механізм, що дозволяє президенту США передавати Україні зброю із запасів Пентагону.

Уже 3 березня Білий дім проведе нараду, на якій розгляне можливість призупинення поставок зброї з використанням цього механізму, повідомили WSJ помічник одного з конгресменів та інше обізнане джерело. Держдепартамент США відмовився це коментувати.

Сам Трамп під час спілкування з пресою ввечері 3 березня сказав, що «ще не обговорював рішення» про припинення допомоги Україні:

«Подивимося, що станеться, багато речей відбувається просто зараз, поки ми говоримо. Я міг би відповісти вам, повернутися до свого чудового Овального офісу і виявити, що відповідь уже застаріла», — заявив Трамп.

Без нового пакета військової допомоги від США Україна, ймовірно, зможе підтримувати чинну інтенсивність бойових дій проти Росії до середини 2025 року, кажуть джерела WSJ. Європейські союзники, а також зростаючий оборонно-промисловий комплекс самої України здатні компенсувати частину можливого дефіциту озброєнь.

Однак припинення американської допомоги позбавить Київ доступу до передових систем зброї, які відіграють ключову роль у війні проти Росії. За тривалого припинення американської підтримки Україна може втратити доступ до передових систем ППО, балістичних ракет класу «земля — земля», навігаційних комплексів і далекобійної реактивної артилерії, зазначають журналісти. Щойно американські запаси допомоги закінчаться, здатність України завдавати ударів на великі відстані та захищати свої тилові позиції погіршиться.

Наразі Україна виробляє або фінансує близько 55% використовуваної військової техніки, пише WSJ. США постачають близько 20%, а Європа — 25%.