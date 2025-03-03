Reuters: Білий дім шукає варіанти можливого зняття санкцій з Росії

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Білий дім доручив Держдепартаменту і Міністерству фінансів США підготувати список санкцій проти Росії, які можна помʼякшити.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Цей список офіційні посадовці США можуть обговорити з представниками Росії вже найближчими днями в межах переговорів про поліпшення дипломатичних та економічних відносин.

За даними джерел Reuters, зараз санкційні відомства готують пропозицію зняти санкції з окремих юридичних і фізичних осіб, включно з низкою російських олігархів.

Конкретний запит Білого дому на такий документ останніми днями підкреслює готовність президента США Дональда Трампа і його радників помʼякшити санкції проти Росії в межах потенційної мирної угоди з Москвою. Наразі незрозуміло, чого саме Вашингтон хоче від Росії в обмін на послаблення санкцій.

Reuters не уточнює, які санкції проти Росії можуть послабити першими. За даними джерел, Білий дім попросив розробити можливий план помʼякшення санкцій до того, як Трамп минулого тижня продовжив санкції проти РФ на рік через війну в Україні.