Понад 40 нардепів отримали підозри від Антикорупційного бюро за час великої війни
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
У 2016—2024 роках Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру 68 чинним і колишнім народним депутатам. З них 41 — уже після початку повномасштабного вторгнення Росії, у 2022—2024 роках.
Про це повідомило НАБУ.
Найбільше нардепів підозрювали в привласненні, розтраті або заволодіння майном через зловживання службовим становищем, в отриманні хабарів і зловживанні владою, декларуванні недостовірної інформації та незаконному збаначенні.
Водночас НАБУ не вказує, скільки справ щодо народних депутатів дійшли до суду й скільки обвинувальних вироків уже ухвалили.
- У 2024 році Україна погіршила показники в Індексі сприйняття корупції від Transparency International. Усе через формальний підхід до виконання багатьох реформ або свідоме пробуксовування в їхній реалізації.