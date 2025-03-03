СБУ заочно оголосила підозру Лепсу за обіцянку «гонорару» за знищені українські танки

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Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Григорію Лепсверідзе, відомому за сценічним псевдонімом «Лепс».

Про це пише пресслужба СБУ.

За доказовою базою, Лепс публічно підтримує повномасштабну війну Росії проти України й фінансує її. Після одного з концертів влітку 2023 року співак пообіцяв платити російських окупантам по мільйону російських рублів за кожен знищений танк Збройних сил України.

Також він, за інформацією правоохоронців, неодноразово передавав окупаційним угрупованням РФ «гумдопомогу» — бронежилети, комплекти натільної білизни, їжу.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Григорію Лепсверідзе про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: 3 ст. 110-2 (фінансування війни) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії РФ і глорифікація її учасників).