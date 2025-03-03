Невідомі намагалися зірвати водопостачання на шведському острові Готланд
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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На острові Готланд у Балтійському морі диверсанти зупинили насос на озері, яке є джерелом води для більшої частини мешканців.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Шведська поліція вже розслідує справу, сповістила газета Aftonbladet з посиланням на анонімні джерела. Вони кажуть, що весь острів міг би залишитися без води, якби диверсію не розкрили вчасно.
Це вже черговий випадок пошкодження інфраструктури в регіоні за останній час. Диверсії можуть бути елементом російської гібридної війни, пише Deutsche Welle.
Фахівці, що оглянули пошкодження 2 березня, знайшли докази людського впливу. Представник регіональної служби водопостачання і каналізації Патрік Йоханссон впевнений, що це не випадковість, адже хтось вимкнув насос і витягнув кабель.
- У лютому 2025 року біля острова Готланд пошкодили підводний кабель, який пролягає між Фінляндією та Німеччиною. Цей випадок став уже третім подібним у регіоні.
- Готланд має стратегічне розташування в Балтійському морі, оскільки контролює морські шляхи між Скандинавією, країнами Балтії, Польщею та Німеччиною. Це ключовий пункт для військово-морських і торговельних операцій, що дозволяє контролювати рух суден у регіоні.