Невідомі намагалися зірвати водопостачання на шведському острові Готланд

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На острові Готланд у Балтійському морі диверсанти зупинили насос на озері, яке є джерелом води для більшої частини мешканців.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Шведська поліція вже розслідує справу, сповістила газета Aftonbladet з посиланням на анонімні джерела. Вони кажуть, що весь острів міг би залишитися без води, якби диверсію не розкрили вчасно.

Це вже черговий випадок пошкодження інфраструктури в регіоні за останній час. Диверсії можуть бути елементом російської гібридної війни, пише Deutsche Welle.

Фахівці, що оглянули пошкодження 2 березня, знайшли докази людського впливу. Представник регіональної служби водопостачання і каналізації Патрік Йоханссон впевнений, що це не випадковість, адже хтось вимкнув насос і витягнув кабель.