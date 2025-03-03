Програму «Зимова єПідтримка» завершили. Ось на що витратили гроші 14,4 мільйона українців

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Flickr / Національний банк України

Державна програма «Зимова єПідтримка» завершилася. Нею скористалися 14,4 мільйона українців і отримали виплату 1 000 гривень для себе та своїх дітей. Найчастіше гроші витрачали на комунальні послуги.

У Міністерстві економіки оголосили результати тримісячної програми.

Держава вже профінансувала понад 10 мільйонів заявок, поданих у «Дії» та через банки-партнери. Разом з цим 1,7 мільйона людей отримали допомогу через «Укрпошту». Решту заявок, які подали до 28 лютого, опрацьовують.

Ось найпопулярніші категорії витрат українців:

комунальні послуги — 4,9 млрд грн (57% від усіх витрат);

телекомунікації, зокрема мобільний зв’язок — 1,9 млрд грн;

заклади харчування — 443 млн грн;

ліки — 237 млн грн;

комп’ютерні мережі та інформаційні послуги — 234 млн грн;

благодійність, зокрема донати на ЗСУ — 202 млн грн;

книжки та інша друкована продукція — 178 млн грн;

залізничні та автобусні пасажирські перевезення, громадський транспорт — 120 млн грн;

театри і кінотеатри — 80 млн грн;

поштові послуги — 61 млн грн.

Найбільше заявок на виплату подали через «Дію» — 12 мільйонів. Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що «Зимова єПідтримка» стала наймасовішою послугою за всю історію «Дії».

Програма «Зимова єПідтримка» стартувала 1 грудня 2024 року. Це одноразова виплата 1 000 гривень, вона була доступна для людей, які живуть в Україні, незалежно від віку. Гроші надходять на картку «Національний кешбек». Їх можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, освіту, донати, квитки, купівлю військових облігацій та деякі інші послуги. З картки «Національний кешбек» не можна зняти готівку.