Україна отримає понад 5 тисяч ракет-перехоплювачів LMM. Вони знищують дрони Shahed

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Київ отримає понад 5 тисяч ракет-перехоплювачів Lightweight Multirole Missile і пускові установки до них.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Ракети передадуть у межах проєкту LMM-RapidRanger для зміцнення протиповітряної оборони держави. Домовленостей досягли під час зустрічі світових лідерів у Лондоні 2 березня. LMM — це високоточні ракети-інтерцептори, що знищують дрони Shahed. За словами міністра, вони довели свою ефективність у боях 2022—2024 років.

«Ця угода — одна з найбільших в історії України у сфері безпеки та оборони. Проєкт на суму £1,6 мільярда спрямований на зміцнення української ППО до 2030 року. Він фінансується коштом кредиту, гарантованого британською державною агенцією UK Export Finance», — розповів Умєров.

Ініціативу реалізують разом із британською компанією Thales, українськими підприємствами та урядом Великої Британії. Окрім постачання озброєння, угода передбачає локалізацію виробництва та передачу технологій, що посилить стратегічну незалежність України у сфері ППО, каже посадовець.