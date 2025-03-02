На Запорізькій АЕС провели ротацію спостерігачів МАГАТЕ — через окуповані Росією території без згоди України

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Міністерство закордонних справ України засудило, що спостерігачі МАГАТЕ порушили українські суверенітет і територіальну цілісність, — вони провели ротацію на Запорізькій атомній електростанції через окуповані Росією території.

Про це пише пресслужба МЗС.

Там заявили, що Росія навмисно створює перепони для роботи міжнародних організацій в Україні, змушуючи їх порушувати українське законодавство, двосторонні угоди з Україною і резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

«Росія фактично змусила співробітників МАГАТЕ перебувати на станції без ротації 80 днів, що значно перевищує запланований термін, тримаючи людей під безпрецедентним психологічним тиском, у зоні підвищених ризиків. Москва фактично позбавила міжнародних експертів свободи пересування та використовувала їх як інструмент політичного тиску на міжнародну спільноту», — йдеться взаяві.

Україна пропонувала безпечний і законний маршрут ротації, проте Москва відмовлялася надати гарантії безпеки для МАГАТЕ, якщо вони виїдуть не через окуповані території.

У МЗС розцінюють дії МАГАТЕ не як ротацію експертів на ЗАЕС, а як гуманітарну евакуацію в умовах загрози життю та здоровʼю людей, які є співробітниками Агентства.

Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, у ній засудила порушення суверенітету і територіальної цілісності. Українська сторона також винесе питання безпрецедентного шантажу РФ на засідання Ради керуючих МАГАТЕ в найближчі дні.