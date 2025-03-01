«Без американської підтримки Україні нікуди». Генсек НАТО порадив Зеленському відновити відносини з Трампом

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте порадив президенту України Володимиру Зеленському відновити відносини з Дональдом Трампом після їхньої суперечки в Білому домі 28 лютого. Він зазначив, що ця сварка була «прикрою», а без американської підтримки Україні «нікуди».

Слова генсека передає The Guardian.

«Я сказав йому це: ми повинні триматися разом — Сполучені Штати, Україна та Європа, щоб привести Україну до міцного миру», — сказав Рютте.

На запитання про те, що Зеленський сказав про свою зустріч із Трампом, Рютте відповів, що не має права цього розголошувати, проте в розмові з президентом України він зазначив, що ми дійсно повинні поважати те, що Трамп зробив для України, маючи на увазі поставку протитанкових ракет Javelin.

«Тож я сказав йому, що ми справді повинні віддати належне Трампу за те, що він зробив тоді, що Америка зробила відтоді, а також те, що Америка все ще робить», — сказав Рютте.

Рютте додав, що в четвер говорив з Трампом і впевнений, що він відданий тому, щоб привести Україну до міцного миру.

«Ми друзі, ми роками працювали разом. Я знаю, що він відданий тому, щоб привести Україну до міцного миру. Він відданий НАТО», — наголосив Рютте.

За його словами, США треба переконатися, що «ми всі разом працюємо над цим». Трамп також очікує, що європейські партнери по НАТО, зокрема Канада, будуть витрачати більше коштів і нарощувати оборонне виробництво.

Як пройшла зустріч Трампа і Зеленського

Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 28 лютого — у цей день мали підписати угоду про рідкоземельні мінерали. Проте під час короткої сесії з відповідями на запитання журналістів український і американський лідери перейшли на підвищений тон.

Все почалося зі слів українського президента про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Київ у переговорний процес.

«Ви не маєте права нам вказувати, що робити», — сказав Зеленський.

Трамп почав говорити про зруйновані українські міста і нестачу чоловіків в Україні. На що Зеленський відповів, щоб американський лідер приїхав в Україну і перевірив.

«Ви маєте бути вдячними. У вас немає карт на руках», — сказав Трамп і вкотре нагадав, що США нібито дали Україні $350 мільйонів допомоги.

Президент України відповів, що «не приїхав сюди грати в карти».

Президент Зеленський також вкотре наголосив, що Європа має бути за столом переговорів. За його словами, припинення вогню, яке пропонує Трамп, не є виходом. Україна ніколи не прийме просто припинення вогню без гарантій безпеки, бо Росія 25 разів порушувала подібні перемирʼя.

Після цього журналісти залишили зустріч, а згодом стало відомо, що президент України достроково покинув Білий дім, Трамп заявив, що президент України не готовий до миру. Угоду країни не підписали.

Після цього президент України написав в X пост, де подякував американському президенту, Конгресу і народу.

«Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього», — написав він.





