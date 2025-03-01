У Румунії вчергове впали уламки російського дрона
- Автор:
- Ірина Перепечко
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У Румунії вчергове впали уламки російського дрона. Їх знайшли за 500 метрів від кордону з Молдовою.
Про це повідомляє румунське Міністерство оборони.
У п’ятницю, 28 листопада, поблизу міста Галац, що поруч з українським Рені та південними кордонами Молдови, виявили уламки, схожі на дрон.
Фахівці з Міноборони, МВС і розвідки 1 березня дослідили місце інциденту та підтвердили, що це уламки російського БпЛА з нерозірваною бойовою частиною. Її планують знешкодити без загрози для цивільного населення.
Наразі співробітники Міністерства внутрішніх справ встановили захисний периметр, щоб обмежити доступ до небезпечної зони. Громадян повідомили, щоб вони уникали цього місця. Для безпеки поліція посилить патрулювання в цьому районі.
- Це не перший випадок, коли на території Румунії знаходять уламки російських дронів — у країну регулярно залітають БпЛА, якими росіяни атакують Україну.
- Румунія — це не єдина країна, де знаходили уламки російських ракет і безпілотників. Після останнього інциденту 13 лютого, коли на молдовській території знайшли уламки російських безпілотників, Молдова викликала посла РФ.
- Також країна в односторонньому порядку вирішила розірвати міжурядову молдовсько-російську угоду про створення та функціонування культурних центрів, яка діяла з 1998 року. Тому Російський культурний центр згодом припинить діяти в Молдові.