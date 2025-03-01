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У Румунії вчергове впали уламки російського дрона. Їх знайшли за 500 метрів від кордону з Молдовою.

Про це повідомляє румунське Міністерство оборони.

У п’ятницю, 28 листопада, поблизу міста Галац, що поруч з українським Рені та південними кордонами Молдови, виявили уламки, схожі на дрон.





Фахівці з Міноборони, МВС і розвідки 1 березня дослідили місце інциденту та підтвердили, що це уламки російського БпЛА з нерозірваною бойовою частиною. Її планують знешкодити без загрози для цивільного населення.

Наразі співробітники Міністерства внутрішніх справ встановили захисний периметр, щоб обмежити доступ до небезпечної зони. Громадян повідомили, щоб вони уникали цього місця. Для безпеки поліція посилить патрулювання в цьому районі.