«Стосунки з Трампом можна врятувати». Зеленський дав інтервʼю Fox News після зустрічі з президентом США

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Президент Володимир Зеленський дав інтервʼю телеканалу Fox News після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Говорив про суперечку в Овальному кабінеті, війну в Україні та майбутнє відносин із Вашингтоном. «Бабель» зібрав ключові тези.

Зеленський запевнив, що поважає Трампа, американський народ та громадян України, зокрема військових, які борються за державу. «Українці хочуть почути, що Сполучені Штати на нашому боці».

Україна хоче миру, який, своєю чергою, передбачає гарантії безпеки. Вони потрібні Києву, як і сильна позиція, вкотре наголосив президент. Україна готова підписати угоду зі США про корисні копалини, однак цей документ є лише першим кроком до надійних гарантій безпеки. Тільки цієї угоди недостатньо.

«Я не можу змінити наше ставлення до росіян, вони вбивці. Путін і росіяни наші вороги. Це не означає, що ми не хочемо миру», — сказав Зеленський.

Стосовно суперечки в Білому домі президент України сказав, що вона невигідна обом сторонам. Він також не знає, чи був цей конфлікт спланованим. Зеленський не хоче втрачати гарні відносини з Вашингтоном. Президент України вважає, що його стосунки з Трампом — це більше, ніж контакт двох лідерів, тому він переконаний, що їх можна врятувати.

«Так, звичайно. Тому що ці стосунки більше, ніж стосунки між двома президентами. Це історичні відносини, сильні відносини між нашими людьми», — наголосив Зеленський.

На запитання ведучого, чи шкодує він про ситуацію з Трампом, президент України відповів: «Так, я не думаю, що це було добре».

Наприкінці інтервʼю ведучий Fox News запитав, чи сприятиме Володимир Зеленський розслідуванню стосовно використання коштів, наданих США в межах допомоги. Той запевнив, що кожен снаряд та кожна одиниця техніки, які перетинають кордон, «фіксують і документують».

«Якщо хтось хоче перевірити надіслані нам кошти, ми відкриті до цього», — сказав Зеленський.