Bloomberg: Імпорт російської нафти в Індію впав до найнижчого за два роки рівня

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В лютому 2025 року імпорт сирої нафти з РФ до Індії впав до найнижчого рівня із січня 2023 року. Це доводить, що американські санкції порушили ланцюги поставок.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані аналітичної компанії Kpler.

Закупівлі південноазійської країни, ймовірно, ще більше скоротяться протягом наступних двох місяців. Як пише агентство, це пов’язано з різким скороченням кількості танкерів і продавців вантажів зі знижкою — через санкції США проти Москви.

За інформацією Kpler, цього місяця Індія скоротила імпорт російської сирої нафти на 14,9% порівняно із січнем — в середньому до 1,4 мільйона барелів за добу.

Разом із тим Ірак, другий за величиною постачальник сировини, збільшив відвантаження на 8,3%, а Саудівська Аравія відправила до Індії на 0,7% менше нафти, ніж минулого місяця.

Нафтопереробні заводи Індії закупили більше нафти з Нігерії, Анголи, Мексики й Колумбії, щоб компенсувати російські барелі, свідчать дані фахівців.