Фанатка BTS опинилась під слідством за поцілунок учасника гурту Джина
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
Японка, яка несподівано поцілувала Кім Сок Джина з популярного південнокорейського гурту BTS на фан-вечірці минулого року, опинилася під слідством південнокорейської поліції.
Про це пише BBC.
Південнокорейська поліція закликала жінку, яка зараз перебуває в Японії, зʼявитися на допит за звинуваченням у сексуальних домаганнях у громадському місці.
Інцидент стався в червні 2024 року — на наступний день після повернення Джина з армії. Він провів фан-захід, на якому обійняв 1 000 фанатів і виконав пісні перед 3 000 інших.
Одна з фанаток замість того, щоб обійняти зірку, поцілувала його, а Джин у відповідь відвернувся. Пізніше вона написала у своєму блозі, що поцілувала його «в шию» і «шкіра була дуже мʼякою».
Поцілунок обурив інших фанатів BTS, один з яких подав на неї заяву до правоохоронців, що змусило поліцію розпочати розслідування.
K-pop ідоли відомі тим, що мають тісні стосунки зі своїми фан-базами за допомогою різних каналів звʼязку і заходів. Зазвичай артисти спілкуються з фанатами за допомогою чатів у соціальних мережах та особистих заходів.
Але фанати та агенції дедалі більше усвідомлюють, що існують і токсичні фан-культури. Наприклад, багато артистів говорили про стрес, спричинений «сасен-фанатами», які надмірно одержимі своїми кумирами, що переслідують і цькують артистів.
- Південнокорейський гурт BTS заснували у 2013 році, він складається із сімох учасників. За роки існування він став популярним у всьому світі й отримав статус корейського «культурного амбасадора». Зараз кліпи BTS набирають по мільярду переглядів, а гурт створює пісні у співпраці з популярними американськими та європейськими виконавцями на кшталт Coldplay і Halsey.