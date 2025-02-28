Фанатка BTS опинилась під слідством за поцілунок учасника гурту Джина

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Японка, яка несподівано поцілувала Кім Сок Джина з популярного південнокорейського гурту BTS на фан-вечірці минулого року, опинилася під слідством південнокорейської поліції.

Про це пише BBC.

Південнокорейська поліція закликала жінку, яка зараз перебуває в Японії, зʼявитися на допит за звинуваченням у сексуальних домаганнях у громадському місці.

Інцидент стався в червні 2024 року — на наступний день після повернення Джина з армії. Він провів фан-захід, на якому обійняв 1 000 фанатів і виконав пісні перед 3 000 інших.

Одна з фанаток замість того, щоб обійняти зірку, поцілувала його, а Джин у відповідь відвернувся. Пізніше вона написала у своєму блозі, що поцілувала його «в шию» і «шкіра була дуже мʼякою».

Поцілунок обурив інших фанатів BTS, один з яких подав на неї заяву до правоохоронців, що змусило поліцію розпочати розслідування.

K-pop ідоли відомі тим, що мають тісні стосунки зі своїми фан-базами за допомогою різних каналів звʼязку і заходів. Зазвичай артисти спілкуються з фанатами за допомогою чатів у соціальних мережах та особистих заходів.

Але фанати та агенції дедалі більше усвідомлюють, що існують і токсичні фан-культури. Наприклад, багато артистів говорили про стрес, спричинений «сасен-фанатами», які надмірно одержимі своїми кумирами, що переслідують і цькують артистів.