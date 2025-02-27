Виверження Везувію перетворило мозок римлянина на скло. Учені його дослідили
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Через майже 2 000 років після того, як молодий чоловік загинув під час виверження вулкана Везувій, вчені зʼясували, що його мозок зберігся — і перетворився на скло.
Про це пишуть у журналі Scientific Reports.
Припускають, що загиблий — це чоловік віком близько 20 років. Він міг служити охоронцем у будівлі Колегії Августів (жерців імператорського культу) у Геркуланумі, де знайшли його скелет. Фрагменти його мозку знайшли у 2020 році.
Щоб упевнитися, що склоподібні фрагменти з черепа і хребта загиблого справді були людським мозком, учені використали електронну мікроскопію, калориметрію і раманівську спектроскопію. Хімічний склад і присутність у зразках білків і жирних кислот, характерних для мозкової тканини, підтвердили припущення про їхнє органічне походження. Крім того, дослідники виявили добре збережені елементи нейронних структур.
Для перетворення на склоподібний стан тканини мали швидко нагрітися до температури в +510 °C, а потім стрімко охолонути. Імовірно, спочатку тіло чоловіка ненадовго огорнула хмара гаряченного попелу. Кістки черепа і хребта частково захистили мозок від прямого контакту з розпеченими вулканічними викидами, не допустивши повного випаровування тканин.
Коли попіл осів, температура впала — мозок «засклянів». Десь так само після охолодження твердне розплавлене рідке скло.
Це єдиний відомий випадок, коли тканини людського мозку збереглися в склоподібній формі. У районі Везувію знайшли приблизно 2 000 тіл, але подібних прикладів більше не зустрічалося. Це відкриття доповнює знання про те, які фізичні процеси відбувалися під час виверження вулкана і як гинули мешканці Помпеїв та міст неподалік.
- Виверження Везувію почалося вдень 24 серпня (за іншими даними 24 жовтня) 79 року н. е. та призвело до загибелі трьох міст — Помпеїв, Геркулануму, Стабії, а також кількох сіл і вілл. Виверження було таким сильним, що попіл від нього долітав навіть до Єгипту та Сирії. Із 20 тисяч жителів Помпеїв загинули близько 2 тисяч. Більшість жителів покинули місто до катастрофи, проте точна кількість загиблих невідома.