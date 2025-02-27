Виверження Везувію перетворило мозок римлянина на скло. Учені його дослідили

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Через майже 2 000 років після того, як молодий чоловік загинув під час виверження вулкана Везувій, вчені зʼясували, що його мозок зберігся — і перетворився на скло.

Про це пишуть у журналі Scientific Reports.

Припускають, що загиблий — це чоловік віком близько 20 років. Він міг служити охоронцем у будівлі Колегії Августів (жерців імператорського культу) у Геркуланумі, де знайшли його скелет. Фрагменти його мозку знайшли у 2020 році.

Щоб упевнитися, що склоподібні фрагменти з черепа і хребта загиблого справді були людським мозком, учені використали електронну мікроскопію, калориметрію і раманівську спектроскопію. Хімічний склад і присутність у зразках білків і жирних кислот, характерних для мозкової тканини, підтвердили припущення про їхнє органічне походження. Крім того, дослідники виявили добре збережені елементи нейронних структур.

Знайдені фрагменти мозку не більші 1—2 см в довжину.

Для перетворення на склоподібний стан тканини мали швидко нагрітися до температури в +510 °C, а потім стрімко охолонути. Імовірно, спочатку тіло чоловіка ненадовго огорнула хмара гаряченного попелу. Кістки черепа і хребта частково захистили мозок від прямого контакту з розпеченими вулканічними викидами, не допустивши повного випаровування тканин.

Коли попіл осів, температура впала — мозок «засклянів». Десь так само після охолодження твердне розплавлене рідке скло.

Це єдиний відомий випадок, коли тканини людського мозку збереглися в склоподібній формі. У районі Везувію знайшли приблизно 2 000 тіл, але подібних прикладів більше не зустрічалося. Це відкриття доповнює знання про те, які фізичні процеси відбувалися під час виверження вулкана і як гинули мешканці Помпеїв та міст неподалік.