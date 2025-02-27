Співачка Кеті Перрі полетить у космос
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Співачка Кеті Перрі увійшла до складу наступного екіпажу корабля New Shepard — вона вирушить у космос.
Про це повідомили в приватній аерокосмічній компанії Blue Origin.
Місія стане унікальною, тому що вперше з 1963 року, з часів польоту російської космонавтки Валентини Терешкової, усі її учасники — жінки. Крім Кеті Перрі, до складу екіпажу увійшли журналістка і наречена мільярдера Джеффа Безоса Лорен Санчес, аерокосмічна інженерка Айша Бове, біоастронавтка Аманда Нгуєн, продюсерка Керіанн Флінн і телеведуча Гейл Кінг.
«Для Кеті велика честь бути частиною першої жіночої команди Blue Origin, і вона сподівається, що її подорож надихне її доньку та інших людей прагнути до зірок у прямому й переносному сенсі», — кажуть у компанії.
Ця місія стане 11-м польотом людини для місії New Shepard і 31-м в її історії. Попередньо, місія стартує цієї весни.
- Blue Origin — це приватна космічна компанія, заснована Джеффом Безосом у 2000 році. Вона розробляє ракети, космічні апарати та технології для суборбітальних і орбітальних польотів.
- 20 липня мільярдер Джефф Безос полетів у космос на борту New Shepard. Це був перший пілотований космічний політ Blue Origin із пасажирами на борту.