Трамп введе мита проти Мексики й Канади, а ще — додаткові тарифи проти Китаю

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Президент США Дональд Трамп 4 березня введе відкладені раніше 25% мита на імпорт із Канади та Мексики, а також додаткові 10% мита на імпорт із Китаю.

Про це він заявив у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що на територію США з Мексики і Канади продовжують надходити наркотики «в дуже великих і неприйнятних обсягах».

«Ми не можемо дозволити цьому злу й надалі шкодити США, і тому, доки воно не припиниться або не буде серйозно обмежене, запропоновані мита, що мають набрати чинності 4 березня, справді наберуть чинності, як і заплановано», — написав Трамп.

Про плани ввести мита на канадські, мексиканські та китайські товари Трамп оголосив 2 лютого. Усе нібито через нелегальну міграцію та трафік наркотиків, які потрапляють до США через ці країни. Канаді та Мексиці загрожували 25% мита, а Китаю — 10%.

Мита проти Китаю набули чинності 4 лютого. Водночас Трамп дав Мексиці та Канаді відстрочку на один місяць, до 4 березня, щоб країни спробували врегулювати ситуацію.