Нацбанк: Банк Revolut не має банківської ліцензії в Україні та не подавався на її отримання
- Автор:
- Оля Березюк
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Компанія Revolut Bank UAB, яка заявила про вихід на український ринок, не отримувала жодних ліцензій або дозволів від Національного банку.
Про це йдеться в заяві Національного банку України.
В НБУ наголосили, що Revolut Bank UAB — це іноземний банк, зареєстрований у Литві, який надає фінансові послуги на основі ліцензії, що дозволяє йому працювати у країнах Європейського Союзу.
Щоб працювати в Україні, він мав створити філію або отримати відповідну банківську ліцензію. Обидва варіанти можливі лише з дозволу НБУ.
«На сьогодні Revolut Bank UAB не отримував жодних ліцензій або дозволів від Національного банку України, не подавав відповідних заявок і не проходить процедуру ліцензування діяльності», — повідомили в Нацбанку.
Також Нацбанк звертає увагу, що норми законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг і системи гарантування вкладів не поширюються на клієнтів Revolut.
- Revolut — це міжнародна фінансова технологічна компанія, яка надає фінансові послуги через мобільний застосунок. Банк заснували у 2015 році російсько-британський підприємець Микола Сторонський і український мільярдер Влад Яценко.