Брати Тейти вилетіли з Румунії до США — раніше їм забороняли покидати країну через звинувачення у зґвалтуванні й торгівлі людьми

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Брати Ендрю і Трістан Тейти покинули Румунію зранку 27 лютого. Вони нібито вилетіли приватним літаком з аеропорту «Банеаса» в напрямку США. Їх заарештували в Румунії у 2022 році та висунули проти них звинувачення у зґвалтуванні, торгівлі неповнолітніми та відмиванні грошей. Обидва їх відкидають.

Про це пише BBC з посиланням на джерела.

Ендрю і Трістану було заборонено покидати Румунію, але зараз, імовірно, це обмеження скасували.



У лютому цього року Financial Times із посиланням на джерела писала, що Адміністрація президента США Дональда Трампа тиснула на румунську владу, щоб вона зняла обмеження на поїздки.



Тоді ж стало відомо, що Вашингтон нібито подав запити на повернення паспортів Ендрю і Трістана Тейтів і дозволу на їхні подорожі, поки вони чекають завершення судового розгляду.



У братів Тейтів є мільйонна база послідовників у «маносфері» — цей термін використовують для опису онлайн-спільнот, що обговорюють питання, повʼязані з чоловіками, їхніми правами, проблемами та ролями в суспільстві. Вони можуть варіюватися від спільнот, які займаються самовдосконаленням і підтримують традиційні уявлення про маскулінність, до більш екстремістських, що можуть підтримувати антифеміністичні погляди або критикувати сучасні соціальні норми.

Вважається, що «маносфера» зіграла свою роль у переобранні Трампа. У листопаді 2024 року Трістан Тейт хвалився в Х своєю роллю і роллю свого брата у виборах у США, мовляв, «мільйони молодих чоловіків у Європі та США мають здоровий правий підхід до політики, якого вони б НЕ мали, якби Ендрю Тейт ніколи не зʼявлявся на екранах їхніх телефонів».

Що передувало

Ендрю Тейт народився у США, там він зробив успішну карʼєру кікбоксера, потім переїхав до Британії. У 2016 році його виключили з британського телешоу «Великий брат» через відео, на якому він напав на жінку. Потім він відкрив «бізнес вебкамер», який назвав «розвагою для дорослих». Відомим він став після заяви в дописі у Twitter про те, що жінки мають «нести відповідальність» за сексуальне насильство. Загалом він відомий у соціальних мережах своїм «ультрамаскулінним» та «ультрарозкішним» способом життя. Тейт регулярно зʼявлявся у відеороликах зі своїм парком дорогих спортивних автомобілів, приватних літаків та у відпустках на дорогих курортах.

27 грудня 2022 року Ендрю Тейт опублікував у Twitter фото, на якому він заправляє Bugatti та вихваляється перед екоактивісткою Гретою Тунберг, що має 33 машини. Потім Тейт випустив відео, де намагався виправдати свій випад у бік Тунберг. Увагу правоохоронців у цьому відео привернули дві коробки з-під піци, на яких була назва румунської мережі швидкого харчування Jerryʼs Pizza.

Тейта вперше заарештували в Бухаресті у грудні 2022 року. Його разом з братом тримали під вартою до березня, а потім посадили під домашній арешт. У серпні 2023 року арешт скасували, але при цьому братам заборонили залишати один з районів Бухаресту. Обох звинувачують не тільки у зґвалтуванні та торгівлі людьми, але й у тому, що вони обманом використовували сімох жінок для сексуальної експлуатації за обіцянки стосунків або шлюбу.

У серпні 2024 року бухарестський суд відправив Ендрю Тейта під домашній арешт на 30 днів, поки прокуратура розслідує нову справу щодо торгівлі неповнолітніми та сексу з неповнолітніми.