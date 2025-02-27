Андрія Гнатова призначили заступником начальника Генштабу ЗСУ. Що про нього відомо

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Генерал-майора Андрія Гнатова призначили заступником начальника Генштабу ЗСУ. Відповідний наказ за погодженням з президентом підписав міністр оборони України Рустем Умєров.

Про це повідомляє Міноборони.

Гнатов відповідатиме за генерацію сил і співробітництво з партнерами.

Він має понад 27 років досвіду в армії, служив на ключових посадах — від командира бригади морської піхоти до командувача Обʼєднаних сил ЗСУ та військ Оперативного командування «Схід».

Андрій Гнатов.





«Впевнений, що його знання та навички сприятимуть зміцненню обороноздатності нашої держави», — наголосив Умєров.

Напередодні президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Гнатова з посади командувача Обʼєднаних сил ЗСУ. Про причину таких кадрових перестановок наразі невідомо.



Що відомо про Андрія Гнатова

Андрій Гнатов у 2001 році закінчив Харківський інститут танкових військ. З 2016 до 2018 року керував штабом 36 окремої бригади морської піхоти, після чого командував 36 окремою бригадою морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського.

У 2022 році очолив штаб і став заступником командувача військ оОперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ. У 2022 році змінив генерала Дмитра Марченка, очоливши оборону Миколаєва, і був одним з командувачів, що відповідали за звільнення Херсонщини.

Навесні 2023 року керував обороною Бахмуту, який перебував у зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» під командуванням Олександра Сирського. Крім того, Андрій Гнатов був одним з офіцерів, які формували підрозділи оновленої морської піхоти з частин, що залишили окупований Крим.

Командувати Об’єднаними силами ЗСУ Гнатова призначили в червні 2024 року — замість генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Це сталось після того, як ексначальник штабу бригади «Азов» Національної гвардії Богдан Кротевич подав заяву на Содоля в Державне бюро розслідувань.

Він писав, що Содоль «вбив більше українських військових, ніж будь-який інший російський генерал», і тому просив почати розслідування.