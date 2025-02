Більшість республіканців Конгресу вже не можуть чітко відповісти, хто винен у війні. Огляд матеріалів іноземних медіа 26 лютого

Новини

«Бабель»

Американські медіа продовжують пояснювати новій владі та частині суспільства США, чому успіх нових «Мінських угод» чи підкорення України Росією неможливі. На перші навіть якщо погодяться в Києві ― оскільки Трамп бачить це як найшвидший спосіб завершити активну фазу бойових дій і може знайти способи натиснути на Україну ― то це перемирʼя не буде тривалим, пише The New Yorker. Позиції сторін досі занадто далекі, щоб дійти до якогось стабільного рішення, росіяни точно не дотримуватимуться домовленостей і намагатимуться провокувати, а українці готові та прагнутимуть боротися далі. Не більше шансів на успіх і у випадку, якщо Трамп вирішить повністю «здати» Україну Путіну ― про це пише Foreign Affairs. По-перше, без бою цього не станеться ― а росіяни з величезними труднощами захопили пʼяту частину українських земель і в масштабах країни за останні два роки своїх територій майже не розширили. По-друге, на окупованих територіях досі триває опір ― і складно навіть уявити, як росіяни зможуть контролювати, приміром, Київ чи центральні регіони України. Це потребуватиме величезних ресурсів і жорстоких репресій, які швидко не реалізуєш. Тож, підсумовують автори статті, тактика Трампа діяти в угоду росіянам не призведе до успіху й точно не завершить війну навіть у довгостроковій перспективі. Щоб війна завершилась, треба вгамувати Росію, а не Україну, яка просто захищається, підсумовує матеріал видання.

Тим часом The Atlantic спробувало перевірити, як змінились настрої серед конгресменів-республіканців. Журналісти медіа розіслали кожному конгресмену питання, чи є Путін диктатором і чи це Росія почала війну з Україною. Іще два роки тому більшість із них відповіли б чітким «так» на обидва запитання. Зараз, на тлі влади Дональда Трампа, який відмовився від проукраїнської позиції Білого дому, і більшість республіканців Капітолію реагують мляво, боячись чітко сказати, хто ворог і який він.

Також варті уваги матеріал The New York Times про пропоновану угоду про видобуток рідкоземельних металів: її називають «рекет-дипломатією». ABC News пише про те, що українські корисні копалини можуть бути не таким і привабливим активом, оскільки сучасну оцінку їх запасів давно не проводили, частина з них не такі вже й потрібні у виробництві, а деякі може бути складно й дорого видобувати. І The Economist звертає увагу на стабільно глибоку проблему з пошуком нових бійців для українських Сил оборони.