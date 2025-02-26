Польща закупить для України ще пʼять тисяч терміналів Starlink

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Віцепрем’єр-міністр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що Варшава додатково замовила для України ще пʼять тисяч терміналів Starlink.

Про це він розповів у програмі «Факти по фактах».

За його словами, частину замовлених Starlink уже частково оплатили. Їх відправлять в Україну в найближчі тижні й місяці.

На тлі того, що агентство Reuters із посиланням на джерела написало, що американські посадовці погрожували Києву відключити Starlink, Гавковський зазначив: «Я не можу уявити, щоб якась американська корпорація розірвала такі контракти [з Польщею]».

Україна з початку повномасштабного вторгнення використовує Starlink, зокрема для критично важливого звʼязку між військовими на фронті, а також для потреб цивільного населення особливо під час відключень світла.

Starlink — супутникова інтернет-мережа компанії американського мільярдера Ілона Маска SpaceX, яка дає доступ до інтернету в будь-якій точці. На орбіті працюють тисячі супутників Starlink, що передають сигнал один одному та на наземні станції. Дані передаються між антеною, супутниками та наземними станціями, і це створює для користувачів інтернет-з’єднання.