Росіяни скинули на Костянтинівку авіабомби — є жертви

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Вадим Філашкін / Донецька ОВА

Удень 26 лютого російські війська скинули на місто Костянтинівка, що на Донеччині, керовані авіабомби. Попередньо, загинули пʼятеро людей.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ще вісім людей поранені. Удари прийшлись по місту та його околицях. За оцінками, росіяни скинули щонайменше три авіабомби.

Вадим Філашкін / Донецька ОВА

Голова ОВА зазначає, що останнім часом російські атаки на цивільних у Костянтинівці стали частішими і жорсткішими. Він наголосив, що залишатися в місті небезпечно.