Росіяни скинули на Костянтинівку авіабомби — є жертви
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Удень 26 лютого російські війська скинули на місто Костянтинівка, що на Донеччині, керовані авіабомби. Попередньо, загинули пʼятеро людей.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Ще вісім людей поранені. Удари прийшлись по місту та його околицях. За оцінками, росіяни скинули щонайменше три авіабомби.
Голова ОВА зазначає, що останнім часом російські атаки на цивільних у Костянтинівці стали частішими і жорсткішими. Він наголосив, що залишатися в місті небезпечно.
- У Донецькій області вже оголосили обовʼязкову евакуацію, а з прифронтових громад — примусову. Російські війська постійно обстрілюють міста і села регіону, через це щодня є поранені або загиблі.