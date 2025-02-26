В Україні створять нові спеціалізовані адмінсуди. Чому це важливо

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Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроєкт № 12368-1 про створення Вищого адміністративного суду. За — 234 депутати. Такий суд — одна з вимог Міжнародного валютного фонду, за виконання якого Україна отримує фінансування.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає створення одразу двох судів — Спеціалізованого окружного адміністративного суду і Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду до вищих спеціалізованих судів. Останній діятиме як суд апеляційної інстанції та переглядатиме судові рішення Спеціалізованого окружного адміністративного суду.

Суддів відбиратимуть на конкурсній основі. Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) повинна буде оголосити конкурс на посади впродовж місяця після того, як закон набуде чинності. Зараз він очікує на підпис голови парламенту і президента.

До конкурсу мають залучити Експертну раду, яка складатиметься з трьох членів від Ради суддів України та трьох від іноземних організацій.

В адміністративному суді можна буде оскаржувати призначення голів міністерств, керівників усіх антикорупційних органів, прокурорів Державного бюро розслідувань, а також будь-які укази центральної влади, крім указів президента. Оскарження указів президента розглядає винятково Верховний суд.