Reuters: Угорщина вимагає виключити низку людей зі списку санкцій ЄС — інакше заблокує продовження обмежень

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Угорщина хоче виключити вісьмох людей зі списку санкцій Європейського Союзу проти Росії та отримати нові гарантії щодо переговорів про транзит газу через Україну, перш ніж погодитися на продовження обмежень.

Про це пише Reuters із посиланням на європейських дипломатів.

Водночас дипломати відмовилися назвати імена людей, яких Угорщина хоче вилучити із санкційного списку.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто ще 24 лютого казав, що Будапешт «не погодиться поспішати» з продовженням санкцій проти окремих людей.

Санкції ЄС проти Росії, запроваджені через війну РФ проти України, мають поновлюватися кожні шість місяців одноголосним голосуванням.

Санкції проти Росії складаються з двох рамок, які продовжують у різний час. Одна з них охоплює економічні заходи, а інша — список з понад 2 400 фізичних та юридичних осіб, яким забороняють поїздки та чиї активи підлягають замороженню.