Bloomberg: ЄС розширив список товарів США для потенційних мит через погрози Трампа
- Автор:
- Оля Березюк
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Європейський Союз розширює список американських товарів, на які він накладе відповідні мита, якщо оголошені президентом США Дональдом Трампом мита на імпорт до США європейських сталі та алюмінію набудуть чинності.
Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела.
Трамп оголосив про підвищення мит на імпорт сталі та алюмінію до 25% в середині лютого. Як зазначає Bloomberg, ці заходи можуть набути чинності вже 12 березня. За даними агентства, через них ЄС може втратити €28 мільярдів.
Перелік американських товарів, які ЄС підготував для відповідних мит, заморожений до кінця березня. Якщо ж позиція США залишиться незмінною, він автоматично активується. Видання пише, що остаточний список залежатиме від конкретного ефекту американських обмежень, який ще не визначений.
Розширюючи список, ЄС аналізує його вплив на економіку США, пошук альтернативних постачальників для Європи та наслідки для країн-членів. Усі заходи мають бути пропорційними та відповідати нормам Світової організації торгівлі.
- За час свого президентства Трамп уже вводив мита на товари з ЄС. У 2018 році він запровадив тарифи на імпорт сталі та алюмінію з ЄС та інших країн на суму €6,4 мільярда з міркувань нацбезпеки. ЄС відповів введенням мита на суму €2,8 мільярда. Під ці мита тоді потрапили й українські сталеві вироби.
- Обидві сторони домовилися про тимчасове перемирʼя у 2021 році з адміністрацією Джо Байдена, коли США частково скасували свої заходи і запровадили набір тарифних квот, вище яких застосовуються мита на метали. ЄС, своєю чергою, заморозив усі свої обмежувальні заходи.