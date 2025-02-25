У США помер спецагент, який своїм тілом прикрив подружжя Кеннеді під час замаху

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У США помер 93-річний Клінт Гілл — спецагент Секретної служби, який під час смертельного замаху на президента Джона Кеннеді прикрив його та першу леді Жаклін своїм тілом.

Про це пише CNN.

У день замаху на Кеннеді, 22 листопада 1963 року, Гілла призначили охороняти першу леді Жаклін. Він їхав в авто за лімузином, де сиділо президентське подружжя.

Коли пролунали постріли, він перестрибнув через заднє сидіння лімузина і зіштовхнув першу леді з багажника на сидіння, щоб прикрити її та смертельно пораненого Кеннеді. Як розповідав сам Гілл в інтерв’ю через багато років, він вважав, що міг би врятувати Кеннеді, якби дістався до машини швидше.

«Я був єдиним, хто мав шанс щось зробити. Зважаючи на те, як все розвивалося, як їхали всі інші агенти, я був єдиним, хто мав шанс дістатися до машини і щось зробити. І я не зміг», — казав Гілл у численних інтервʼю.

Саме Гілла можна побачити на кадрах Авраама Запрудера — одного з найвідоміших записів убивства Кеннеді в Далласі 22 листопада 1963 року.

Агент Секретної служби Клінт Гілл їде на задньому бампері президентського лімузина після убивства президента Джона Кеннеді. Над тілом президента схилилась перша леді Жаклін.

Зрештою, у 43 роки Гілл пішов у відставку через посттравматичний стресовий розлад, спричинений вбивством Кеннеді.

У Секретній службі його назвали прикладом найвищих ідеалів державної служби: «Ми сумуємо з приводу втрати шанованого колеги й дорогого друга, чий внесок в роботу агентства і нації будуть памʼятати завжди». Причину смерті Гілла не уточнюють.

Убивство Джона Кеннеді

Джона Кеннеді, 35-го президента США, вбили 22 листопада 1963 року в Далласі, штат Техас. Його смертельно поранили пострілом під час руху в президентському кортежі. Куля влучила в шию і голову Кеннеді, коли він їхав у відкритому автомобілі разом із дружиною Жаклін, губернатором Техасу Джоном Конналлі та його дружиною.

За офіційною версією, стрілець Лі Харві Освальд відкрив вогонь із шостого поверху будівлі Техаського шкільного книжкового сховища. Освальда заарештували того ж дня, але через два дні його вбив житель Далласу Джек Рубі, що ускладнило слідство. У справі залишається багато білих плям.