СБУ оголосила підозру російському співаку-пропагандисту Shaman

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Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Ярославу Дронову, що виступає під псевдонімом Shaman.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці зібрали доказову базу на Ярослава Дронова і встановили, що він публічно підтримує і пропагує війну Росії проти України. Також він входить до кола підконтрольних Кремлю естрадних артистів, які схвалюють політику російської влади та прославляють російських окупантів.

За даними слідства, Shaman регулярно виступає на концертах і масових акціях, які проводять на підтримку Путіна й окупаційних угруповань РФ.

Слідчі задокументували, що наприкінці 2022 року фігурант записав відеозвернення, в якому героїзував військових ЗС РФ, які воюють проти України, і визнав законною війну РФ проти України, розпочату у 2014 році.

У лютому 2023 року Ярослав Дронов приїхав на тимчасово окуповані території лівобережжя Херсонщини та виступив на замовному концерті на підтримку кремлівського режиму.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Дронову про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.