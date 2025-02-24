Генасамблея ООН підтримала обидві резолюції щодо війни в Україні

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Генеральна асамблея ООН 24 лютого підтримала резолюцію, яку ініціювали Україна та країни Європи. За проєкт резолюції проголосували 93 країни.

Проти виступили 18, зокрема, США, Росія та Білорусь. Ще 65 держав-членів ООН утрималися, включно з Китаєм. У цьому документі Росію називають країною-агресоркою, від неї вимагають вивести війська з України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Генасамблея Організації Обʼєднаних Націй також підтримала американську резолюцію щодо війни в України. «За» проголосували 93 країни, проти — 8, утримались — 73. У початковому тексті документа Росію не називали агресором, там також не було заклику до Москви вивести армію з окупованих територій.

Утім, Генасамблея внесла до тексту американської резолюції поправки: замінили слова «конфлікт між Російською Федерацією та Україною» словами «повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну».