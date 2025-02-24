Віцепрезидентка Єврокомісії: Ще одна країна підтримала конфіскацію активів РФ

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Збільшилася кількість держав-партнерів України, які виступають за конфіскацію заморожених активів Росії.

Про це повідомила віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас на пресконференції після засідання ради ЄС із закордонних справ.

Попри це, вона зазначила, що країни блоку поки не дійшли згоди стосовно цього питання. Каллас висловила сумніви, що рішення про конфіскацію російських активів ухвалять у березні.

«[Щоб ухвалити рішення] нам потрібна підтримка всіх. Поки що ми не маємо такої підтримки. Березень почнеться цієї суботи, тому я не дуже оптимістично налаштована щодо того, що ми досягнемо угоди в березні. Робота триває. Під час цієї [зустрічі] Ради міністрів закордонних справ зʼявилася ще одна країна, яка раніше була проти того, щоб рухатися далі, і яка приєдналася до цього процесу», — каже посадовиця.

Врешті Брюссель одностайно дійде висновку, що за війну в Україні має платити Москва, яка й розпочала агресію, переконана Кая Каллас.