Служба безпеки викрила двох настоятелів храмів УПЦ (МП) — вихваляли Путіна
- Автор:
- Ліза Бровко
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Служба безпеки України викрила двох настоятелів храмів УПЦ (МП). Правохоронці стверджують, що обидва вихваляли Путіна і поширювали антисемітські заклики.
Про це пише пресслужба СБУ.
За матеріалами справи, очільники храмів у Житомирській та Вінницькій областях публічно вихваляли Путіна, закликали до захоплення всієї території України та поширювали антисемітські висловлювання, а також «розганяли» російську пропаганду в спілкуванні з прихожанами та через свої акаунти в соцмережах.
У СБУ зазначають, що підозру оголосили протоієрею однієї з церков на Житомирщині, який підтримує політику Кремля і принижує гідність представників єврейського народу.
Другий фігурант — ієромонах одного з храмів на Вінниччині, який агітував до захоплення Києва та інших регіонів України.
Обох підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань);
- чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Підозрюваним загрожує до десяти років увʼязнення.
- В Україні діє закон про заборону діяльності повʼязаних із Росією церков. Він набув чинності у вересні 2024 року. З того часу громади УПЦ МП мали вісім місяців на те, щоб розірвати звʼязки з Російською православною церквою.