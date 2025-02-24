Іспанія виділяє €1 млрд на військову допомогу Україні

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Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про новий пакет військової допомоги для України на €1 мільярд — його складові українські оборонці отримуватимуть протягом 2025 року.

Про це він сказав на Міжнародному саміті підтримки України в Києві.

У пакет увійдуть військова техніка та обладнання.

Іспанія підтримує суверенітет України і переконана, що лише Україна має право визначати своє майбутнє. Мадрид підтримує те, що потрібно досягати миру, проте «мир не може зводитися до припинення вогню» — він повинен бути довгостроковим, справедливим і комплексним.

«Для того, щоб мир був справедливим, Україна має сидіти за столом переговорів», — наголосив Санчес.

Також він додав, що Іспанія залучатиме свої компанії до відновлення України, а в провінції Аліканте створять спеціальний український хаб для підтримки біженців.