Іспанія виділяє €1 млрд на військову допомогу Україні
- Автор:
- Ліза Бровко
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Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про новий пакет військової допомоги для України на €1 мільярд — його складові українські оборонці отримуватимуть протягом 2025 року.
Про це він сказав на Міжнародному саміті підтримки України в Києві.
У пакет увійдуть військова техніка та обладнання.
Іспанія підтримує суверенітет України і переконана, що лише Україна має право визначати своє майбутнє. Мадрид підтримує те, що потрібно досягати миру, проте «мир не може зводитися до припинення вогню» — він повинен бути довгостроковим, справедливим і комплексним.
«Для того, щоб мир був справедливим, Україна має сидіти за столом переговорів», — наголосив Санчес.
Також він додав, що Іспанія залучатиме свої компанії до відновлення України, а в провінції Аліканте створять спеціальний український хаб для підтримки біженців.
- У травні 2024 року Україна та Іспанія підписали безпекову угоду. Торік Іспанія також надала пакет військової допомоги на €1 мільярд.
- Іспанія передавала Україні артилерійські боєприпаси та бронетехніку, країни розвивають спільні оборонні проєкти.