Британія надає Україні найбільший пакет допомоги на £4,5 млрд і вводить найбільші санкції проти РФ

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Велика Британія надає Україні найбільший пакет допомоги на £4,5 млрд ($5,67 млрд).

Про це повідомив премʼєр Британії Кір Стармер на саміті «Підтримай Україну».

«Ми маємо зміцнити Україну ще більше, щоб гарантувати тривалий мир, а не лише паузу в цій війні. І ми можемо це зробити трьома шляхами. По-перше, якщо ми збільшимо військову допомогу Україні. І Велика Британія це робить — надає £4,5 млрд військової допомоги, більше, ніж коли-небудь», — заявив він.

Крім того, Стармер оголосив про введення найбільшого пакета санкцій проти Росії. Він додав, що обговорюватиме це також на зустрічі G7.

«Я вважаю, що країни «Великої сімки» мають знизити ціни на нафту і брати участь в усіх санкціях», — наголосив премʼєр.

Третім пунктом Стармер назвав необхідність колективно зміцнити зусилля для досягнення миру.

«Якщо ми хочемо тривалий мир, то Україна має бути за столом перемовин. Ми маємо вибудовувати суверенітет для України і потужні гарантії безпеки. Велика Британія готова підтримувати це своїми військами в Україні з європейцями та правильними умовами. Надзвичайно важливо стримати Росію від іншого вторгнення за кілька років», — наголосив він.