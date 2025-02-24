Новини

Канада оголосила про нову допомогу Україні — БМП, авіатренажери й снаряди

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, а також — фінансової.

Про це він сказав на Міжнародному саміті підтримки України в Києві.

Ось що надасть Канада:

Канада також передасть першу частину допомоги Україні на суму 5 мільярдів канадських доларів ($3,5 мільярда), яка фінансується з прибутків від заморожених активів РФ. І ще — грант на підтримку енергетичної безпеки.