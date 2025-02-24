Канада оголосила про нову допомогу Україні — БМП, авіатренажери й снаряди

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Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, а також — фінансової.

Про це він сказав на Міжнародному саміті підтримки України в Києві.

Ось що надасть Канада:

25 бойових машин піхоти LAV II;

дві броньовані машини бойової підтримки (на них українські військові тренуватимуться в Німеччині);

систему посадки для винищувачів F-16;

чотири авіаційних тренажери для F-16;

мільйони боєприпасів, спорядження для військових, аптечки.

Канада також передасть першу частину допомоги Україні на суму 5 мільярдів канадських доларів ($3,5 мільярда), яка фінансується з прибутків від заморожених активів РФ. І ще — грант на підтримку енергетичної безпеки.