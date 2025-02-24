Україна передала США перелік усіх спроб припинення вогню, які РФ порушила
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
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The Guardian
Президент України Володимир Зеленський передав США під час візиту американського спецпредставника Кіта Келлога в Київ перелік усіх спроб припинення вогню, які РФ порушила. Йдеться про понад 25 разів з 2014 року.
Про це він повідомив 24 лютого під час міжнародного заходу до третіх роковин повномасштабного вторгнення РФ «Підтримуй Україну».
«Коли генерал Келлог був в Україні, я передав йому і президенту США документ з переліком всіх cease-fire [припинення вогню] з конкретними датами, які РФ зламала», — розповів він.
За словами президента, про мир неможливо оголосити за одну годину, за один день, сьогодні, завтра, післязавтра. Мир, сказав Зеленський, може бути наслідком зваженої дипломатії та чітких гарантій безпеки.
«Надійний і тривалий мир – це значно більше, ніж тиша на фронті. Ми пам’ятаємо, що з 2014 року більш як 25 разів Росія порушувала режим припинення вогню», — наголосив президент.
- Володимир Зеленський і спецпредставник США з питань війни в Україні Кіт Келлог зустрілися 20 лютого в Києві. Вони обговорили ситуацію на фронті, повернення полонених та ефективні гарантії безпеки.
- 18 лютого Росія і США провели перші перемовини в Саудівській Аравії. України там не було. Про ці перемовини українська сторона не знала. Зеленський сказав, що Україна не визнаватиме результатів переговорів, у яких Україна не буде учасником.
- Президент України 23 лютого наголосив, що він не знає, як зупинити війну без зустрічей США та України. Але невідомо, коли саме Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.
- Різні американські посадовці, які залучені до процесу врегулювання війни в Україні, тривалий час говорять про те, що треба якомога швидше ухвалити угоду про припинення вогню, щоб зупинити війну. А для цього, за їхніми словами, обидві сторони будуть змушені піти на поступки.