Росія запустила вночі по Україні 267 дронів, 138 з них збили
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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У ніч проти 23 лютого росіяни атакували Україну 267 дронами Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 08:00 підтверджено збиття 138 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.
Ще 119 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), три з них полетіло в напрямку Білорусі, один — у Росію.
Унаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина та Запоріжжя. Зокрема, у Києві уламки дронів впали у Печерському, Голосіївському та Дарницькому районах, виникло кілька пожеж, без постраждалих.
У Кривому Розі росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі, одна людина загинула та троє постраждали.