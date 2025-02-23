Команда Трампа впевнена, що зможе закінчити війну в Україні найближчого тижня
- Автор:
- Оля Березюк
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Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп впевнений у своїй здатності укласти угоду з Росією для припинення війни в Україні вже «цього тижня».
Про це Левітт сказала журналістам 22 лютого, передає The Hill.
«Президент, його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту, і президент дуже впевнений, що ми зможемо зробити це цього (найближчого) тижня», — сказав вона.
Цей коментар зʼявився після того, як Трамп припустив, що у президента України Володимира Зеленського «немає козирів» і йому не обовʼязково бути присутнім на зустрічах.
Левітт додала, що радник з питань національної безпеки Майк Волтц працюватиме над угодою «цілодобово» на цих вихідних, а міністр фінансів Скотт Бессент брав участь в обговоренні запропонованої угоди з українцями щодо видобутку корисних копалин.
«Коли мова йде про критичні корисні копалини, це важлива частина для президента. Це дуже важливо для президента, тому що це дозволить повернути американські податки, — заявила Левітт.
- 18 лютого Росія і США провели перші перемовини в Саудівській Аравії. Про конкретну дату зустрічі Путіна і Трампа не домовились. Трамп казав, що вона може відбутись «дуже скоро», а в Кремлі не виключили, що це може статися до кінця лютого.