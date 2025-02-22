CNN: Адміністрація Трампа влаштувала чистки вищого військового командування США

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Американський президент Дональд Трамп звільнив голову Обʼєднаного комітету начальників штабів США Чарльза Брауна та низку інших командувачів.

Про це повідомляє CNN.

Напередодні звільнення Трамп назвав Брауна «прекрасним джентльменом» і «видатним лідером». На його місце призначили генерал-лейтенанта ВПС Джона Дена Кейна. Це неординарний крок, адже Кейн перебуває у відставці та не є чотиризірковим генералом, пише видання.

Федеральний закон США вимагає від голови держави обирати вищих військових офіцерів з бойових командувачів або начальників військових служб, які займають чотиризіркові посади — генералів або адміралів. Президент має право відмовитися від вимоги заради національних інтересів.

«Я також доручив міністру [оборони Піту] Гегсету запросити кандидатури на пʼять додаткових посад високого рівня, які оголосять найближчим часом», — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Незабаром очільник Пентагону Піт Гегсет оголосив про звільнення голови Військово-морських сил адмірала Лізи Франкетті. Під скорочення потрапив і заступник начальника Штабу Військово-повітряних сил генерал Джеймс Слайф.

Як пише CNN, звільнення другого темношкірого чоловіка на посаді найстаршого американського генерала і першої жінки в Обʼєднаному комітеті начальників штабів — потужний сигнал від адміністрації, що посунула рівність та інклюзію за межі закону.

Військовий суддя у відставці та колишній головний прокурор ВПС Дон Крістенсен каже, що такі кадрові рішення створюють враження, наче влада хоче бачити на цих посадах «більш поступливих» людей.