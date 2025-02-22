США пропонують альтернативну резолюцію ООН щодо України — із російськими поправками

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США запропонували власний проєкт резолюції ООН, повʼязаної з третіми роковинами повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ця пропозиція значно відрізняється від варіанту, який підтримали у Європі, і містить російську поправку.

Про це пишуть Reuters і Associated Press.

Американський проєкт резолюції короткий — лише три абзаци. У ньому «оплакують трагічну загибель людей під час російсько-українського конфлікту» і наголошують, що «головною метою ООН є підтримання міжнародного миру і безпеки та мирне врегулювання суперечок». Надалі закликають «якнайшвидше припинити конфлікт» і до «міцного миру між Україною та Росією».

Reuters зазначає, що Росія запропонувала до резолюції поправку, яка звучить так: «закликає до швидкого припинення конфлікту, зокрема шляхом усунення його першопричин, і далі закликає до тривалого миру між Україною і Росією».

Натомість у проєкті резолюції від Європейського Союзу йдеться про «повномасштабне вторгнення Росії». У ній нагадують про необхідність виконати всі попередні резолюції, які ухвалили «у відповідь на агресію проти України». Там є вимога до Росії «негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів» і негайно припинити всі військові дії.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя назвав проєкт США «хорошим кроком». Анонімний російський дипломат у коментарі Reuters сказав, що якщо російську поправку приймуть на Генасамблеї ООН, то Москва проголосує за резолюцію США.

Резолюції Генеральної асамблеї ООН не мають обов’язкової сили, але мають політичну вагу, відображаючи глобальний погляд на війну. Розробка та обговорення тексту можуть тривати до понеділка, 24 лютого, — дня, коли документ опублікують.