Le Point: Трамп і Путін зустрінуться в Москві 9 травня
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Президент США Дональд Трамп, імовірно, приїде в Москву на зустріч із Путіним 9 травня.
Про це повідомляє французьке медіа Le Point, посилаючись на власні джерела.
Співрозмовники видання кажуть, що Трамп відвідає столицю РФ 9 травня з нагоди Дня перемоги. До цього єдиним президентом Сполучених Штатів, який приїздив у Росію на урочистості з нагоди цієї дати був Джордж Буш — молодший у 2005 році.
Le Point пише, що американський та кремлівський лідери начебто святкуватимуть спільну перемогу в мирних переговорах стосовно України. Їхнє завершення план спецпредставника США Кіта Келлога передбачає 9 травня.
Якщо все «піде добре», цей день ознаменує передусім тріумф Путіна, адже він вважатиме підтвердженим свої переконання про «нацистську Україну», йдеться в матеріалі газети.
- 18 лютого Росія і США провели перші перемовини в Саудівській Аравії. Про конкретну дату зустрічі Путіна і Трампа не домовились. Трамп казав, що вона може відбутись «дуже скоро», а в Кремлі не виключили, що це може статися до кінця лютого.