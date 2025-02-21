Теракт в Одесі. Правоохоронці затримала підозрюваного в підриві авто військового прокурора
- Автор:
- Ліза Бровко
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Служба безпеки та Національна поліція затримали чоловіка, який підірвав авто військового прокурора в Одесі. Правоохоронці назвали це терактом, а чоловіка — агентом російської ФСБ.
Про це пише пресслужба СБУ.
За матеріалами справи, затриманий вчинив теракт у центрі Одеси 20 лютого і підірвав автомобіль прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Через вибух поранень дістав випадковий перехожий.
Виконавцем виявився 18-річний мешканець Одеси. У СБУ зʼясували, що росіяни завербували його, коли той шукав «легких» грошей у телеграм-каналах. Фігурант виготовив вибухівку в орендованій квартирі потужністю 300 грамів у тротиловому еквіваленті та начинив її металевими гайками.
Слідчі встановили, що чоловік заклав вибухівку під машину, а навпроти залишив мобільний телефон із функцією віддаленого доступу для замовників з ФСБ.
Затриманому повідомили про підозру за теракт. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
- Останнім часом в Україні почастішали випадки, коли Росія вербує українських громадян, обіцяючи їм кошти, щоб ті підривали, мінували відділки поліції, інші держоргани та правоохоронців або військових різних структур.
- На Київщині затримали двох людей, яких підозрюють у підготовці серії терактів на замовлення Росії. У Дніпрі затримали агентурну групу російських спецслужб, яка на замовлення РФ намагалася підірвати в місті ветерана-правоохоронця.
- Через теракт у Миколаєві 14 лютого загинула жінка, що несла вибухівку, та троє військових. Ще сім людей постраждали, вони в лікарні з різним ступенем важкості. У теракті підозрюють чотирьох неповнолітніх.
- У грудні 2024 року Служба безпеки України запустила офіційний чат-бот «Спали ФСБешника», щоб українські громадяни могли повідомляти, коли російські агенти намагаються завербувати їх для підпалу, теракту чи мінування.