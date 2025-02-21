Теракт в Одесі. Правоохоронці затримала підозрюваного в підриві авто військового прокурора

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Служба безпеки та Національна поліція затримали чоловіка, який підірвав авто військового прокурора в Одесі. Правоохоронці назвали це терактом, а чоловіка — агентом російської ФСБ.

Про це пише пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, затриманий вчинив теракт у центрі Одеси 20 лютого і підірвав автомобіль прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Через вибух поранень дістав випадковий перехожий.

Виконавцем виявився 18-річний мешканець Одеси. У СБУ зʼясували, що росіяни завербували його, коли той шукав «легких» грошей у телеграм-каналах. Фігурант виготовив вибухівку в орендованій квартирі потужністю 300 грамів у тротиловому еквіваленті та начинив її металевими гайками.

Слідчі встановили, що чоловік заклав вибухівку під машину, а навпроти залишив мобільний телефон із функцією віддаленого доступу для замовників з ФСБ.

Затриманому повідомили про підозру за теракт. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.