Ексголову «Оператора ГТС» підозрюють у заподіянні збитків державі на понад 18 млрд грн. Він за кордоном

Новини

Правоохоронці заочно вручили підозру колишньому голові компанії «Оператор газотранспортної системи України» Сергію Макогону.

Про це повідомляє Національна поліція Києва.

Розслідування встановило, що у 2021 році компанія-монополіст, яка транспортує газ споживачам з України та країн ЄС, під керівництвом посадовця отримала 20 мільярдів гривень чистого прибутку, 90% з яких мала сплатити до держбюджету як дивіденди.

Однак Макогон, за даними слідства, вирішив не розподіляти доходи й не спрямував кошти товариства в бюджет країни. Внаслідок цього держава зазнала збитків на суму понад 18 мільярдів гривень.

Після того як наглядова рада товариства у вересні 2022 року звільнила фігуранта через його діяльність, він вніс неправдиві дані до наказу про своє начебто службове відрядження до Відня та виїхав за кордон.

Макогону заочно оголосили про підозру за ч. 2 ст. 367 та за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. За вчинене підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.