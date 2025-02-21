«Найдорожчий технологічний стартап у світі». На скільки мільярдів зросла вартість компаній Маска після перемоги Трампа

Новини

Getty Images / «Бабель»

Компанії американського мільярдера Ілона Маска збільшують вартість на $613 мільярдів після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

Про це пише Bloomberg.

Після перемоги Трампа інвестори почали вкладати більше коштів у компанії Маска, оскільки він підтримав президента і отримав політичний вплив.

Зростання вартості компаній Маска на $613 мільярдів ще не повністю зафіксоване. Ця сума включає очікувані інвестиції, тобто фінансові угоди, які ще не завершені, але плануються. Якщо ж якісь угоди не відбудуться, фактичний приріст вартості може бути меншим.

Що відбулося з компаніями Маска після перемоги Трампа на виборах:

Tesla за шість тижнів після виборів майже подвоїла свою вартість, що підняло статки Маска до рекордних $486,4 мільярда 17 грудня. Хоч акції компанії згодом впали на 25%, її все ще оцінюють у $1,17 трильйона.

за шість тижнів після виборів майже подвоїла свою вартість, що підняло статки Маска до рекордних $486,4 мільярда 17 грудня. Хоч акції компанії згодом впали на 25%, її все ще оцінюють у $1,17 трильйона. SpaceX у грудні викупила акції у співробітників і підняла свою вартість до $350 мільярдів, що на 67% більше, ніж пів року тому. Це зробило компанію найдорожчим технологічним стартапом у світі. Однак Дональд Трамп заявив, що не дозволить Маску брати участі в державних космічних проєктах.

у грудні викупила акції у співробітників і підняла свою вартість до $350 мільярдів, що на 67% більше, ніж пів року тому. Це зробило компанію найдорожчим технологічним стартапом у світі. Однак Дональд Трамп заявив, що не дозволить Маску брати участі в державних космічних проєктах. Стартап Маска у сфері штучного інтелекту xAI у січні залучив інвестиції на $40+ мільярдів і зараз планує ще інвесторів, які зможуть подвоїти цю суму. Також Маск веде переговори про інвестиції в сервери на $5 мільярдів для розвитку штучного інтелекту.

у січні залучив інвестиції на $40+ мільярдів і зараз планує ще інвесторів, які зможуть подвоїти цю суму. Також Маск веде переговори про інвестиції в сервери на $5 мільярдів для розвитку штучного інтелекту. Після того, як у 2022 році Маск купив X (колишній Twitter) за $44 мільярди, його вартість впала на 72%, але зараз компанія залучає інвесторів і хоче повернути свою початкову ціну. Нещодавно банки змогли продати боргові зобов’язання X на $4,74 млрд, що свідчить про відновлення довіри інвесторів.