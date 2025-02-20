Новим директором ФБР призначили Пателя. Його називають «вірним прихильником» Трампа

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Сенат США проголосував за затвердження Кеша Пателя на посаді директора Федерального бюро розслідувань. Його називають непохитним прихильником президента Дональда Трампа і консервативним радикалом.

Про це передає CNN.

Сенатори проголосували 51—49. Демократи голосували проти, до них також приєдналися республіканці Сьюзан Коллінз і Ліза Мурковскі. Представники Демократичної партії попереджали, що Патель готовий використовувати свою посаду, щоб помститися політичним ворогам Трампа.

Під час слухань Кеш Патель заявляв, що у ФБР не буде «ніякої політизації» та «жодних каральних дій», і звинуватив демократів у вишукуванні уривків зі старих коментарів.

Демократи спиралися на те, як Патель у телеінтервʼю, виступах у подкасті, у своїх книгах і публікаціях у соціальних мережах закликав покарати людей, які, на його думку, є частиною «глибинної держави», що намагалася підірвати Трампа.

Натомість республіканці захищали висунуту Трампом кандидатуру і стверджували, що Патель здатний зробити ФБР більш прозорим.

Кеш Патель до цього працював посадовцем Ради національної безпеки, керівником апарату виконувача обовʼязків міністра оборони США та старшим радником виконувача обовʼязків директора національної розвідки під час першого президентства Дональда Трампа.

Американська газета The Washington Post писала, що Кеш Патель у 2024 році отримав гонорар у $25 тисяч від російської кінокомпанії, яка поширювала проросійські та антизахідні погляди. А зараз він буде відповідати за захист від російських шпигунських операцій на території США.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) у США відповідає за боротьбу зі злочинністю та національну безпеку. Основні завдання — боротьба з тероризмом та організованою злочинністю, контррозвідка, кібербезпека, захист прав людей тощо.