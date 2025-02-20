У Дніпрі на замовлення РФ хотіли підірвати експравоохоронця — підозрюваних затримали

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Правоохоронці затримали агентурну групу російських спецслужб, яка на замовлення РФ намагалася підірвати у Дніпрі ветерана-правоохоронця.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, до підготовки теракту в Дніпрі російські спецслужби залучили 52-річну медсестру з Вінниччини, 26-річного безробітного харків’янина та його 20-річну подругу. Їх росіяни завербували через телеграм-канал з пошуку «швидких заробітків».

За вказівками російських спецслужб фігуранти з Харкова приїхали до Нікополя на Дніпропетровщині, де забрали саморобний вибуховий пристрій зі схованки.

Потім вони приїхали у Дніпро та залишили вибухівку в орендованій квартирі. Після цього обидва агенти повернулися до Харкова, щоб «залягти на дно» та очікувати на подальші вказівки від куратора з РФ.

Перед виїздом пара заховала ключі від квартири на території клумби поруч із будинком — для агентки з Вінниччини.

За цією адресою жінка забрала вибухівку і встановила її біля гаража у дворі, де живе ветеран-правоохоронець.

Жителька Вінниччини мала активувати саморобний вибуховий пристрій, коли до нього наближався колишній правоохоронець. Правоохоронці затримали її на гарячому, коли жінка готувалася активувати вибухівку через пульт дистанційного керування. Фігурантів із Харкова затримали одразу після цього.

Зловмисникам повідомили про підозру у закінченому замаху на теракт, вони перебувають під вартою. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.