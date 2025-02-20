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Україна виконала більшість рекомендацій Ради Європи для запобігання корупції серед нардепів, суддів та прокурорів

Автор:
Оля Березюк
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Україна задовільно виконала 18 з 31 рекомендації щодо запобігання корупції стосовно народних депутатів, суддів та прокурорів.

Про це йдеться у звіті Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO).

З решти рекомендацій 11 були виконані частково, а дві не були виконані.

Зокрема, були виконані повністю такі рекомендації:

Частково були виконані наступні рекомендації:

Дві рекомендації, які залишаються невиконаними, стосуються прокуратури:

«GRECO закликає українську владу вжити подальших заходів з метою виконання 13 рекомендацій, що залишилися невиконаними. Вона просить голову української делегації надати звіт про прогрес у виконанні невиконаних рекомендацій до 30 листопада 2025 року», — додали в організації.