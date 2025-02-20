Україна виконала більшість рекомендацій Ради Європи для запобігання корупції серед нардепів, суддів та прокурорів
- Автор:
- Оля Березюк
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Україна задовільно виконала 18 з 31 рекомендації щодо запобігання корупції стосовно народних депутатів, суддів та прокурорів.
Про це йдеться у звіті Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO).
З решти рекомендацій 11 були виконані частково, а дві не були виконані.
Зокрема, були виконані повністю такі рекомендації:
- вжити заходів для забезпечення належного контролю над чинними вимогами до декларування активів;
- затвердити правила, що регулюють відносини народних депутатів із лобістами та іншими третіми сторонами, які хочуть вплинути на законодавчий процес;
- проаналізувати доцільність зменшення кількості органів, які беруть участь у призначенні суддів.
Частково були виконані наступні рекомендації:
- удосконалити правила щодо подарунків, які можуть приймати нардепи, судді та прокурори, зокрема знизити пороги вартості таких подарунків;
- забезпечити опрацювання всіх законопроєктів із дотриманням відповідного рівня прозорості та консультацій;
- розробити та затвердити кодекс поведінки нардепів України за участю самих нардепів та забезпечити легкий доступ до нього представників громадськості;
- значно посилити внутрішні механізми контролю за доброчесністю в Раді;
- забезпечити, щоб оцінювання суддів проводили судді на основі заздалегідь визначених єдиних та обʼєктивних критеріїв, які стосуються їхньої повсякденної роботи;
- забезпечити, щоб у всіх провадженнях усі рішення про відвід судді ухвалювалися без його участі та могли бути оскаржені;
- чіткіше сформулювати визначення дисциплінарних правопорушень, які стосуються поведінки суддів.
Дві рекомендації, які залишаються невиконаними, стосуються прокуратури:
- запровадити системи випадкового розподілу справ між окремими прокурорами;
- більш точно визначити дисциплінарні правопорушення, повʼязані з поведінкою прокурорів і дотриманням ними етичних норм, а також розширити спектр наявних дисциплінарних санкцій.
«GRECO закликає українську владу вжити подальших заходів з метою виконання 13 рекомендацій, що залишилися невиконаними. Вона просить голову української делегації надати звіт про прогрес у виконанні невиконаних рекомендацій до 30 листопада 2025 року», — додали в організації.