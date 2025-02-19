Підозрюваним у теракті в Миколаєві обрали запобіжні заходи

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Неповнолітнім підозрюваним у вчиненні теракту 14 лютого в Миколаєві обрали запобіжні заходи.

Про це повідомляє пресслужба Центрального районного суду міста.

Четверо фігурантів справи — учні ліцею одного з селищ Полтавської області віком від 14 до 17 років. За матеріалами клопотання, у січні 2025 року 16-річний підозрюваний почав спілкуватися онлайн з представниками спецслужб РФ. Вони запропонували йому за гроші виготовляти вибухівку, перевозити та передавати її для підриву стратегічних об’єктів та окремих людей.

Хлопець залучив до схеми трьох своїх знайомих, кажуть в суді, вони почали виготовляти вибуховий пристрій. На початку лютого спільники передали його 42-річній мешканці Полтавщини, яка теж співпрацювала з ворогом. Вона здійснила підрив у Миколаєві.

Під час розгляду клопотань підозрювані визнали свою провину та просили застосувати стосовно них запобіжні заходи, не пов’язані з триманням під вартою. За рішенням суду, фігурантів триматимуть під вартою без можливості внести заставу. Попри юний вік, їм загрожує довічне увʼязнення.