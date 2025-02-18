У Папи Римського розвинулася пневмонія в обох легенях — він у тяжкому стані

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Catholic Church England and Wales / Flickr

У Папи Римського Франциска розвинулася пневмонія в обох легенях, через що його стан залишається складним.

Про це повідомили у Ватикані.

Понтифік потрапив у римську лікарню Джемеллі 16 лютого через респіраторну інфекцію. Згодом компʼютерна томографія грудної клітини та аналізи виявили полімікробну інфекцією дихальних шляхів. Зараз лікарі діагностували пневмонію.

Водночас у пресслужбі Святого Престолу запевняють, що Франциск має хороший настрій, відпочиває і читає молитви.

Папа Римський схильний до легеневих інфекцій через те, що у нього в молодості був плеврит і йому видалили частину однієї легені. За 12 років на посаді очільника Римо-католицької церкви Франциска кілька разів госпіталізували, зокрема в березні 2023 року, коли він провів у лікарні три ночі через бронхіт.