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Делегації Росії та США 18 лютого провели перемовини в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Про це пишуть російські пропагандисти і Reuters.

Росію на перемовинах представляли міністр закордонних справ Сергій Лавров, радник президента РФ Юрій Ушаков, а також голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Від США на зустрічі були присутні держсекретар Марко Рубіо, радник президента з національної безпеки Майк Волтц та спецпредставник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Зустріч тривала близько 4,5 години. Ушаков заявив, що переговори пройшли «непогано», але «поки що важко сказати, що РФ і США зближуються».

Також Ушаков заявив, що окремі команди перемовників РФ і США щодо України «вступлять у контакт», не уточнюючи, коли це буде і хто увійде до цих команд.

Про конкретну дату зустрічі Путіна і Трампа не домовились, і вона навряд чи відбудеться наступного тижня.

Дмитрієв заявив агентству Reuters, що поки рано говорити про компроміси, але «обидві сторони почали прислухатися одна до одної, ставлячись одна до одної з повагою і як до рівних».

Пізніше речниця Держдепу Теммі Брюс повідомила, що США та Росія на зустрічі домовились створити переговорні групи щодо припинення війни в Україні.

За її словами, країни почнуть роботу «над якнайшвидшим припиненням війни в Україні у спосіб, який буде довготривалим, стійким і прийнятним для всіх сторін».

Крім того, вони домовились усунути «подразники» в американсько-російських відносинах і закласти основу для майбутньої співпраці з питань, що становлять взаємний геополітичний інтерес, а також «історичних економічних та інвестиційних можливостей, які з’являться в результаті успішного завершення війни в Україні».